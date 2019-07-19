ФОТО | Metallica уехала, а мусор остался. Утром после концерта аэродром Раади выглядел удручающе

Утром после концерта Metallica аэродром Раади под Тарту был полон мусора, который тут же начали ликвидировать уборщики. Если на фото видно достаточно мусора, то с утра картина была еще хуже.
Один из уборщиков рассказал Kroonika, что люди оставляли за собой как как банки и стаканы, так и другую одноразовую посуду. В вечер концерта он видел, как одна пара просто бросила банки на траву и пошла дальше.
Департамент окружающей среды перед концертом просил посетителей сортировать мусор, но читатели Delfi сообщают, что на арене во время концерта не было видно соответствующих мусорных контейнеров.
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