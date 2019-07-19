ФОТО | Metallica уехала, а мусор остался. Утром после концерта аэродром Раади выглядел удручающе

Один из уборщиков рассказал Kroonika, что люди оставляли за собой как как банки и стаканы, так и другую одноразовую посуду. В вечер концерта он видел, как одна пара просто бросила банки на траву и пошла дальше.

Департамент окружающей среды перед концертом просил посетителей сортировать мусор, но читатели Delfi сообщают, что на арене во время концерта не было видно соответствующих мусорных контейнеров.