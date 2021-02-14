ФОТО | Месяц Дня друзей в Кристийне отмечают с большим сердцем

Районная управа призывает всех отпраздновать приближающийся праздник, одновременно запечатлев себя, своих друзей и нынешний по-скандинавски экстраординарный февраль на фотографии на фоне сердца. А выложив эту фотографию с хештегом #sõbrapäevKristiines в фейсбуке, вы сможете принять участие в розыгрыше замечательных призов, который состоится 15 февраля.

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе пожелал всем хорошего Дня друга. ”Уверен, что это красивое сердце подарит всем хорошие эмоции, добавив к украшениям парка особенный свет и тепло. Приглашаем всех прогуляться в парке, сфотографироваться на фоне инсталляции и поделиться фотографией со своими дорогими друзьями”, — добавил Рийбе.