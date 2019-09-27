ФОТО: Мэр Таллинна встретился с вице-губернатором Санкт-Петербурга

Сегодня, 27 сентября, в Ратуше прошла встреча мэра Таллинна Михаила Кылварта и других руководителей города с вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Княгининым и сопровождающей его официальной делегацией.
В ходе встречи обсуждались вопросы городского развития, а также планы дальнейшего сотрудничества между Таллинном и Санкт-Петербургом.
”Отрадно осознавать, что встречи между Санкт-Петербургом и Таллинном состоялись уже в двадцатый раз. За это время было реализовано очень много совместных проектов, не говоря уже о тех замечательных мероприятиях, которые проходят каждый год в обоих городах. — сказал Кылварт. — Уже сейчас мы постепенно начинаем подготовку к Таллиннским встречам в Санкт-Петербурге и готовы к расширению формата, к новым интересным мероприятиям, и, что самое главное, мы хотим, чтобы именно личные контакты развивались бы наиболее активно, ведь именно они способствуют развитию дружбы и конструктивных отношений”.
”По итогам встреч и переговоров в вашем прекрасном городе мы договорились о направлениях сотрудничества, в частности, о том, что у нас должна появиться новая цифровая повестка, для нас это важное направление. — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. — Также необходимо ввести новые форматы взаимодействия в образовательной сфере — для этого у нас есть целый ряд новых международных проектов”.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга и мэр Таллинна договорились, что в следующем году в рамках встреч можно было бы провести спортивные соревнования между представителями городов. ”Мы с нетерпением ждем делегацию Таллинна и рассчитываем, что такие встречи будут способствовать также пониманию на государственном уровне”, — отметил вице-губернатор Княгинин.
По окончании встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве между Таллиннской центральной библиотекой и Петербургской центральной библиотекой имени Владимира Маяковского, Таллиннской филармонией и Петербургской Государственной академической капеллой, а также между Центром русской культуры и Петербургским театром-фестивалем ”Балтийский Дом”.
Также в рамках торжественной части мероприятия в Ратуше прошла презентация сборника ”Санкт-Петербург — Эстония”, приуроченного к юбилею Петербургских встреч в Таллинне, в который вошли статьи и эссе о культурных и исторических связях, а также стихи современных петербуржских поэтов.
Две школьницы убили "самую красивую" подругу
Ограбил и сбросил с моста: фото с места убийства девушки в Сочи
Как умирала от рака Раиса Горбачева, которую ненавидели многие
Что делать с зазором между плитой и столом, чтобы не было грязи