ФОТО: Мэр лондонского Сити прибыл в Таллинн и встретился с Михаилом Кылвартом
Сегодня Таллинн посетил мэр лондонского Сити — лорд-мэр Лондона Питер Эстлин, которого в Доме Поска принял мэр Таллинна Михаил Кылварт, сообщает Раэпресс.
Сегодня Таллинн посетил мэр лондонского Сити — лорд-мэр Лондона Питер Эстлин, которого в Доме Поска принял мэр Таллинна Михаил Кылварт, сообщает Раэпресс.
Темами обсуждения во время длившейся час встречи были применяемые в Эстонии и Таллинне дигитальные решения, ускорение инновации, бесплатный общественный транспорт, вовлечение населения в управление городом, а также сохранение исторического наследия, не препятствующее развитию города.
"Когда теряешь наследие — теряешь душу, — констатировал Питер Эстлин, формулируя проблему. — Вопрос, однако в том, как, сохраняя историю, не отставать от современного мира?"
Кылварт подчеркнул, что целью встречи был обмен опытом и ознакомление гостя с нашей столицей.
"Нам было очень приятно с помощью наших квалифицированных экспертов рассказать об успехах Таллинна в области оказания дигитальных услуг, о возможностях развития у нас предпринимательства", — отметил Михаил Кылварт.
Лондонское Сити — это бизнес- и финансовый центр столицы Великобритании, включающий территорию примерно в одну квадратную милю в самом сердце города.
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