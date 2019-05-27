ФОТО: Мэр лондонского Сити прибыл в Таллинн и встретился с Михаилом Кылвартом

Темами обсуждения во время длившейся час встречи были применяемые в Эстонии и Таллинне дигитальные решения, ускорение инновации, бесплатный общественный транспорт, вовлечение населения в управление городом, а также сохранение исторического наследия, не препятствующее развитию города.

"Когда теряешь наследие — теряешь душу, — констатировал Питер Эстлин, формулируя проблему. — Вопрос, однако в том, как, сохраняя историю, не отставать от современного мира?"

Кылварт подчеркнул, что целью встречи был обмен опытом и ознакомление гостя с нашей столицей.

"Нам было очень приятно с помощью наших квалифицированных экспертов рассказать об успехах Таллинна в области оказания дигитальных услуг, о возможностях развития у нас предпринимательства", — отметил Михаил Кылварт.

Лондонское Сити — это бизнес- и финансовый центр столицы Великобритании, включающий территорию примерно в одну квадратную милю в самом сердце города.