ФОТО: Мемориал Маарьямяэ находится в плачевном состоянии и в любой момент может начать осыпаться

Обелиск в память Ледового похода был построен в 1960 году. Его высота — 35 метров. Как видно на фотографиях, в любой момент от него могут отколоться куски.

Старейшина Кесклинна Владимир Свет признает, что мемориальный комплекс нужно привести в порядок и он может представлять для посетителей опасность. ”В связи с этим мы ограничили доступ к части монумента и оградили его лентами безопасности. При этом нужно признать, что ограничители и таблички не могут остановить тех, кто захочет посидеть на парадной площади и насладиться видом на море”.

По словам Света, мемориал хоть и находится на подведомственной управе территории, большая часть — это государственная земля. ”В прошлом году Таллиннская горуправа сообщила государству, что город согласен перенять землю и заниматься мемориальным комплексом, но с условием финансового вклада со стороны государства. Насколько мне известно, сейчас между городом и государством идут переговоры на эту тему, и следующая встреча должна состояться уже в ближайшие недели”, — сказал он и выразил надежду на то, что ситуация получит решение.