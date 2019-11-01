ФОТО: Мемориал Маарьямяэ находится в плачевном состоянии и в любой момент может начать осыпаться(12)
Возле открытого прошлым летом Мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяэ находится обелиск, который выглядит удручающе и даже опасно.
Возле открытого прошлым летом Мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяэ находится обелиск, который выглядит удручающе и даже опасно.
Обелиск в память Ледового похода был построен в 1960 году. Его высота — 35 метров. Как видно на фотографиях, в любой момент от него могут отколоться куски.
Старейшина Кесклинна Владимир Свет признает, что мемориальный комплекс нужно привести в порядок и он может представлять для посетителей опасность. ”В связи с этим мы ограничили доступ к части монумента и оградили его лентами безопасности. При этом нужно признать, что ограничители и таблички не могут остановить тех, кто захочет посидеть на парадной площади и насладиться видом на море”.
По словам Света, мемориал хоть и находится на подведомственной управе территории, большая часть — это государственная земля. ”В прошлом году Таллиннская горуправа сообщила государству, что город согласен перенять землю и заниматься мемориальным комплексом, но с условием финансового вклада со стороны государства. Насколько мне известно, сейчас между городом и государством идут переговоры на эту тему, и следующая встреча должна состояться уже в ближайшие недели”, — сказал он и выразил надежду на то, что ситуация получит решение.
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