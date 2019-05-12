12.05.2019, 17:03
ФОТО | Матерью года стала преподаватель Маре Тупитс
Сегодня титул ”Мать года” были присвоен матери троих детей, бабушке и преподавателю Маре Тупитс.
Сегодня титул ”Мать года” были присвоен матери троих детей, бабушке и преподавателю Маре Тупитс.
Вместе с мужем Тупитс воспитала трех дочерей и помогает растить трех внуков. 20 лет она проработала в детской больнице и 23 года преподавателем в Таллиннской высшей школе здравоохранения.
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