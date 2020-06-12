12.06.2020, 09:10
ФОТО: Машинист Elron спас журавлят от верной гибели
В понедельник вечером машинист Elron Тармо перед остановкой Турба увидел птиц, которым угрожала опасность.
В понедельник вечером машинист Elron Тармо перед остановкой Турба увидел птиц, которым угрожала опасность.
Мужчина заметил, что по железной дороге гуляет журавлиная семья. Взрослые птицы шли вдоль путей чуть поодаль, а птенцы по самой колее.
Машинист остановил поезд, вышел и помог птенцам перебраться в более безопасное место.
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