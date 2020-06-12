12.06.2020, 09:10

ФОТО: Машинист Elron спас журавлят от верной гибели

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ФОТО: Машинист Elron спас журавлят от верной гибели
Elron

В понедельник вечером машинист Elron Тармо перед остановкой Турба увидел птиц, которым угрожала опасность.

Мужчина заметил, что по железной дороге гуляет журавлиная семья. Взрослые птицы шли вдоль путей чуть поодаль, а птенцы по самой колее.

Машинист остановил поезд, вышел и помог птенцам перебраться в более безопасное место.

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