ФОТО: Машинист Elron спас журавлят от верной гибели

В понедельник вечером машинист Elron Тармо перед остановкой Турба увидел птиц, которым угрожала опасность.
Мужчина заметил, что по железной дороге гуляет журавлиная семья. Взрослые птицы шли вдоль путей чуть поодаль, а птенцы по самой колее.
Машинист остановил поезд, вышел и помог птенцам перебраться в более безопасное место.
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