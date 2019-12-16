ФОТО | Март Хельме: я извиняться не буду. Крайне вероятно, что правительство распадется(37)
Сейчас в Рийгикогу проходит собрание коалиционного совета. Перед собранием Март Хельме сказал журналистам, что, вероятно, правительство распадется.
Сейчас в Рийгикогу проходит собрание коалиционного совета. Перед собранием Март Хельме сказал журналистам, что, вероятно, правительство распадется.
”Я не буду ни перед кем извиняться, — сказал он. — Могу сказать финнам, что я ценю их вклад в Освободительную войну, ценю их благополучное государство и так далее. Но я не извинюсь. Очень вероятно, что правительство распадется”.
Позже Мартин Хельме и Урмас Рейнсалу единогласно заявили журналистам, что ситуация не настолько плоха, и коалиция продолжит свое существование.
Напомним, что вчера министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.
Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.
Когда гость программы Урмас Рейтельманн заметил, что Марин является радикальным социалистом, Хельме сказал, что, став премьер-министром, она обратилась с однопартийцам и назвала их товарищами. ”Люди не притворяются”, — отметил Хельме.
Он стал рассказывать, как во время гражданской войны в Финляндии в 1918 году большевики воевали с буржуазно-демократическими силами сената. ”Сейчас мы в определенной степени можем наблюдать историческую месть белым. Красные, которые уже тогда хотели ликвидировать Финляндию, пришли к власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство, сделать из Финляндии своего рода европровинцию, которая, может, и продолжит как территория называться Suomi или Finland, но в действительности будет плестись в самом хвосте этой идеологической философии о конце истории по Фукияме”, — заявил Хельме.
Позже евродепутат Яна Тоом у себя на Facebook отметила, что Хельме привел неверную цитату Ленина и на самом деле она звучала как ”каждую кухарку можно научить управлять государством” и касалась образования.
Выступление Хельме вызвало бурную реакцию общественности, в том числе финской.
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