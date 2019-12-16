ФОТО | Март Хельме: я извиняться не буду. Крайне вероятно, что правительство распадется

”Я не буду ни перед кем извиняться, — сказал он. — Могу сказать финнам, что я ценю их вклад в Освободительную войну, ценю их благополучное государство и так далее. Но я не извинюсь. Очень вероятно, что правительство распадется”.

Позже Мартин Хельме и Урмас Рейнсалу единогласно заявили журналистам, что ситуация не настолько плоха, и коалиция продолжит свое существование.



Напомним, что вчера министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.

Когда гость программы Урмас Рейтельманн заметил, что Марин является радикальным социалистом, Хельме сказал, что, став премьер-министром, она обратилась с однопартийцам и назвала их товарищами. ”Люди не притворяются”, — отметил Хельме.