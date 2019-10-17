ФОТО | Март Хельме выразил благодарность сотрудникам, задержавшим мужчину со взрывным устройством

В понедельник около 16 часов поблизости от торгового центра Mustamäe на Таммсааре теэ был задержан 28-летний мужчина, у которого в сумке было взрывное устройство.

Хельме выразил полицейским, которые за считанные минуты сумели нейтрализовать подозрительного мужчину, благодарность за быструю и профессиональную работу.

Участвовавшие в операции сотрудники приказом министра поощрены премией.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, которое ведет Полиция безопасности.

Благодарности министра удостоились: Илья Самойлов, Яан Яаго, Кадри Ялакас, Сёрен Ыунап.