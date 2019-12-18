ФОТО: Март Хельме присвоил вице-канцлеру Райво Кюйту почетное звание

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Сегодня министр внутренних дел Март Хельме присвоил вице-канцлеру Министерства внутренних дел по вопросам внутренней безопасности, охраны порядка и политики миграции Райво Кюйту почетное звание генерал-инспектора полиции.