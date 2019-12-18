18.12.2019, 17:45

ФОТО: Март Хельме присвоил вице-канцлеру Райво Кюйту почетное звание

 (5)
EST 1
Galerii: 10 pilti
Siseminister andis Raivo Küüdile politseikindralinspektori auastme Foto: Erik Peinar, Siseministeerium

Сегодня министр внутренних дел Март Хельме присвоил вице-канцлеру Министерства внутренних дел по вопросам внутренней безопасности, охраны порядка и политики миграции Райво Кюйту почетное звание генерал-инспектора полиции.

1 января 2020 года Кюйт займет место вице-канцлера по вопросам народонаселения, гражданского общества и семейной политики.

Читайте также: