ФОТО | Март Хельме и Эльмар Вахер осмотрели с вертолета восточную границу

Визит завершился пресс-конференцией на пограничном пункте Рыуге в Вырумаа.

Первый раз после скандала на предыдущей неделе Хельме и Вахер встретились вчера. Хельме заверил, что разногласия они оставили позади.

"Нам нужно обустроить границу, создать резерв внутренней обороны. У нас целый ряд других тем, относящихся к компетенции Департамента полиции и погранохраны — укрепление погранохраны, миграция. Поэтому у нас нет очень много места для маневра, и мы решили, что поставим в этом точку, пожмем руки и будем вместе работать дальше", — сказал глава МВД.