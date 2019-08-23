23.08.2019, 21:35

ФОТО | Март Хельме и Эльмар Вахер осмотрели с вертолета восточную границу

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rus.delfi.ee
EST 10
Mart Helme ja Elmar Vaher idapiiril
Galerii: 19 pilti
Mart Helme ja Elmar Vaher idapiiril Foto: Argo Ingver

Сегодня министр внутренних дел Март Хельме и генеральный директор Департамента полиции Эльмар Вахер совершили совместный полет на вертолете, в ходе которого осмотрели эстонско-российскую границу.

Визит завершился пресс-конференцией на пограничном пункте Рыуге в Вырумаа.

Первый раз после скандала на предыдущей неделе Хельме и Вахер встретились вчера. Хельме заверил, что разногласия они оставили позади.

"Нам нужно обустроить границу, создать резерв внутренней обороны. У нас целый ряд других тем, относящихся к компетенции Департамента полиции и погранохраны — укрепление погранохраны, миграция. Поэтому у нас нет очень много места для маневра, и мы решили, что поставим в этом точку, пожмем руки и будем вместе работать дальше", — сказал глава МВД.

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