ФОТО: Маленькая Аннабель с родителями вылетели в США на лечение

Для лечения шестимесячной Аннабель, которой требуется крайне дорогое лекарство, собрали 1,9 миллион евро. Однако семье малышки требовалось заплатить еще и за дорогое лечение в США. Бóльшую часть пожертвовали неравнодушные эстоноземельцы, а 280 000 евро пожертвовал эстонский бизнесмен, пожелавший остаться анонимным.

Перед вылетом семья еще раз поблагодарила всех, кто поддержал Аннабель, и попросила держать за них кулаки.

Теперь Аннабель может стать первым ребенком из Эстонии, который излечится от спинальной мышечной атрофии, из-за которой мышцы не развиваются дальше. По большей части страдающие этим заболеванием дети не живут дольше двух лет.