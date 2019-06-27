ФОТО: Маленькая Аннабель с родителями вылетели в США на лечение

Маленькая Аннабель с редким генетическим заболеванием - спинальной мышечной атрофией - в четверг вылетела с родителями в больницу в Колумбусе, штат Огайо, где она получит дорогостоящее лекарство и пройдет лечение.
Для лечения шестимесячной Аннабель, которой требуется крайне дорогое лекарство, собрали 1,9 миллион евро. Однако семье малышки требовалось заплатить еще и за дорогое лечение в США. Бóльшую часть пожертвовали неравнодушные эстоноземельцы, а 280 000 евро пожертвовал эстонский бизнесмен, пожелавший остаться анонимным.
Перед вылетом семья еще раз поблагодарила всех, кто поддержал Аннабель, и попросила держать за них кулаки.
Теперь Аннабель может стать первым ребенком из Эстонии, который излечится от спинальной мышечной атрофии, из-за которой мышцы не развиваются дальше. По большей части страдающие этим заболеванием дети не живут дольше двух лет.
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