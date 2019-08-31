ФОТО | Магическое зрелище: на побережье Балтийского моря зажигаются древние огни

Наши предки, жившие на берегах Балтийского моря еще тысячи лет назад, часто зажигали костры, чтобы подать знак своим соседям или морякам. Отдавая дань этой традиции, и в настоящее время тысячи людей ежегодно выходят на берег моря в последнюю субботу августа в 20:30, и отмечают Ночь древних огней. Приходите и вы: зажгите костер, факел или свечу в знак заботы о Балтийском море, которое нас объединяет.

Смотрите фото из Летной гавани: