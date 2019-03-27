ФОТО | Людской жестокости нет предела: в Кулламаа браконьер убил беременную лосиху

”Один человек ехал в сторону Пярну и заметил кружащиеся над чем-то стаи птиц, пошел посмотреть и сообщал о находке нашему инспектору”, — рассказал руководитель Ляэнемааского бюро Инспекции окружающей среды Яанус Мюйр газете Lääne Elu.

По его оценке, это дело рук браконьеров, так как охота на лосей разрешена с 15 сентября по 15 декабря.

Никаких следов, которые могли бы помочь установить личность браконьеров, на месте обнаружено не было.