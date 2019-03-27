ФОТО | Людской жестокости нет предела: в Кулламаа браконьер убил беременную лосиху

В прошлую пятницу в Инспекцию окружающей среды поступило сообщение об ужасной находке недалеко от моста Колувере в Кулламаа, где у дороги лежали остатки туши лося, с которой было срезано мясо. Рядом с тушей лежали два трупа нерожденных лосенка.
”Один человек ехал в сторону Пярну и заметил кружащиеся над чем-то стаи птиц, пошел посмотреть и сообщил о находке нашему инспектору”, — рассказал руководитель Ляэнемааского бюро Инспекции окружающей среды Яанус Мюйр газете Lääne Elu.
По его оценке, это дело рук браконьеров, так как охота на лосей разрешена с 15 сентября по 15 декабря.
Никаких следов, которые могли бы помочь установить личность браконьеров, на месте обнаружено не было.