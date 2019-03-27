27.03.2019, 18:50

ФОТО | Людской жестокости нет предела: в Кулламаа браконьер убил беременную лосиху

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осторожно, снимки могут шокировать!
rus.delfi.ee
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Põder jahutab end kraavis.
Foto: Annika Ratt

В прошлую пятницу в Инспекцию окружающей среды поступило сообщение об ужасной находке недалеко от моста Колувере в Кулламаа, где у дороги лежали остатки туши лося, с которой было срезано мясо. Рядом с тушей лежали два трупа нерожденных лосенка.

”Один человек ехал в сторону Пярну и заметил кружащиеся над чем-то стаи птиц, пошел посмотреть и сообщил о находке нашему инспектору”, — рассказал руководитель Ляэнемааского бюро Инспекции окружающей среды Яанус Мюйр газете Lääne Elu.

По его оценке, это дело рук браконьеров, так как охота на лосей разрешена с 15 сентября по 15 декабря.

Никаких следов, которые могли бы помочь установить личность браконьеров, на месте обнаружено не было.

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