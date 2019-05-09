09.05.2019, 13:50

ФОТО: Львица из Таллиннского зоопарка оказалась на операционном столе из-за воспаления


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ФОТО: Львица из Таллиннского зоопарка оказалась на операционном столе из-за воспаления
Foto: Tallinna loomaaed/Facebook

14-летней львице из Таллиннского зоопарка по кличке Ксюша (полное имя Ксилитол) в прошлый вторник, 30 апреля, сделали операцию.

Как соощил зоопарк, у львицы диагностировали хроническое воспаление слизистой оболочки матки, которое доставляло животному проблемы и требовало хирургического вмешательства.

Соответсвенно, сейчас львицу в Таллиннском зоопарке не увидеть. После операции она восстанавливается во внутренних помещениях вольера, скрытая от глаз посетителей.

Зоопарк обещает сообщить в Facebook, когда львицу вновь можно будет увидеть в вольере.

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