ФОТО: Львица из Таллиннского зоопарка оказалась на операционном столе из-за воспаления

Как соощил зоопарк, у львицы диагностировали хроническое воспаление слизистой оболочки матки, которое доставляло животному проблемы и требовало хирургического вмешательства.

Соответсвенно, сейчас львицу в Таллиннском зоопарке не увидеть. После операции она восстанавливается во внутренних помещениях вольера, скрытая от глаз посетителей.

Зоопарк обещает сообщить в Facebook, когда львицу вновь можно будет увидеть в вольере.