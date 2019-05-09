09.05.2019, 13:50
ФОТО: Львица из Таллиннского зоопарка оказалась на операционном столе из-за воспаления
14-летней львице из Таллиннского зоопарка по кличке Ксюша (полное имя Ксилитол) в прошлый вторник, 30 апреля, сделали операцию.
14-летней львице из Таллиннского зоопарка по кличке Ксюша (полное имя Ксилитол) в прошлый вторник, 30 апреля, сделали операцию.
Как соощил зоопарк, у львицы диагностировали хроническое воспаление слизистой оболочки матки, которое доставляло животному проблемы и требовало хирургического вмешательства.
Соответсвенно, сейчас львицу в Таллиннском зоопарке не увидеть. После операции она восстанавливается во внутренних помещениях вольера, скрытая от глаз посетителей.
Зоопарк обещает сообщить в Facebook, когда львицу вновь можно будет увидеть в вольере.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.