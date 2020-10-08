ФОТО | Lux Express отправил автобусы из Таллинна в Нарву через Францию? Как это понимать?

На днях в социальной сети Facebook появилась реклама автобусной фирмы Lux Express. "Таллинн — Дюнкерк — Нарва. Туда-обратно выгоднее". На фотографии скриншот из фильма Кристофера Нолана "Дюнкерк" (2017). Кинокартина рассказывает об оперции "Динамо" времен Второй мировой войны, когда британские солдаты эвакуировались из Франции домой. Им пришлось отступить, так как немецкая армия окружила союзников. Эта операция позволила сохранить жизни по меньшей мере 338 000 военнослужащих.

Скриншот Facebook

Некоторые читатели не поняли, где связь между Нарвой и Дюнкерком (расстояние между городами около 2500 км, для автобуса далековато), уж не об эвакуации ли речь? "Вряд ли нас повезут во Францию", — говорит один читаталей. И добавляет: "А жаль".

RusDelfi задал вопрос о содержании рекламы руководству Lux Express. "Реклама означает, что в пути из Таллинна в Нарву можно посмотреть фильм "Дюнкерк". Эта же реклама используется и на линии Таллинн — Вильнюс, и на других направлениях. Тут нет отсылки к Нарве, реклама показывает, что в наших автобусах можно посмотреть разные фильмы, включая "Дюнкерк". Права на показ фильмов в наших автобусах лицензированы фирмой MPLC, это дает возможность использовать в рекламе кадры из кино", — ответил RusDelfi пресс-секретарь Сандре Сыырумаа.

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