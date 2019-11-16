ФОТО | Лиса устроила на крыше Батарейной тюрьмы засаду

На крыше бывшей таллиннской Батарейной тюрьмы устроилась молодая лисица. Видимо, оттуда ей очень удобно наблюдать за чайками.
Лиса расположилась прямо над выставочной площадкой Эстонского института памяти, которая носит название "Коммунизм - это тюрьма".
"Мы по-дружески относимся к особам, которые интересуются историей", - сказал сотрудник института Сергей Метлев и добавил, что животное и раньше было замечено расхаживающим вокруг выставочной территории, а также попадало в поле зрения датчиков движения и видеокамер наблюдения.
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