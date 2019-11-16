ФОТО | Лиса устроила на крыше Батарейной тюрьмы засаду

Лиса расположилась прямо над выставочной площадкой Эстонского института памяти, которая носит название "Коммунизм - это тюрьма".

"Мы по-дружески относимся к особам, которые интересуются историей", - сказал сотрудник института Сергей Метлев и добавил, что животное и раньше было замечено расхаживающим вокруг выставочной территории, а также попадало в поле зрения датчиков движения и видеокамер наблюдения.