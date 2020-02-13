13.02.2020, 10:33

ФОТО | Линии электропередач унесли жизнь еще одного лебедя

осторожно, снимки могут шокировать!
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ФОТО | Линии электропередач унесли жизнь еще одного лебедя
Foto: Hille Hanso

Из-за линий электропередач между материком и Сааремаа в этом году погибло уже семь лебедей. По словам главы Väikese Väina Selts Хейки Хансо, в этом году из-за теплой зимы погибнет рекордное количество птиц.

Мертвого лебедя Хансо обнаружил в среду днем. По его подсчетам, это седьмая птица в этом году, по неосторожности врезавшаяся в линии. Он говорит, что ежегодно таким образом гибнут сотни птиц. Кроме лебедей погибают и более мелкие птицы.

Heiki Hanso


Если другие виды еще можно отпугнуть пугалом, то с лебедями это не работает. ”Лебедь — большая и тяжелая птица. Она летит на большой скорости, пугало в этом случае просто не работает”, — поясняет Хансо.

Heiki Hanso


Мужчина долгие годы дискутирует на эту тему с Elering, но ситуация не меняется.

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