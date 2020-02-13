ФОТО | Линии электропередач унесли жизнь еще одного лебедя

Мертвого лебедя Хансо обнаружил в среду днем. По его подсчетам, это седьмая птица в этом году, по неосторожности врезавшаяся в линии. Он говорит, что ежегодно таким образом гибнут сотни птиц. Кроме лебедей погибают и более мелкие птицы.



Heiki Hanso



Если другие виды еще можно отпугнуть пугалом, то с лебедями это не работает. ”Лебедь — большая и тяжелая птица. Она летит на большой скорости, пугало в этом случае просто не работает”, — поясняет Хансо.



Heiki Hanso



Мужчина долгие годы дискутирует на эту тему с Elering, но ситуация не меняется.