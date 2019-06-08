ФОТО: Лидеры партии Isamaa собрались на совет

На повестке дня избрание нового председателя и вице-председателей совета.
Вдобавок по предложению председателя Isamaa утвердят вице-председателей партии и генерального секретаря. В программе также обзор политической ситуации, итоги выборов в Европарламент и другие текущие вопросы.
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