08.06.2019, 12:10

ФОТО: Лидеры партии Isamaa собрались на совет

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rus.delfi.ee
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Foto: Kristjan Järv

На повестке дня избрание нового председателя и вице-председателей совета.

Вдобавок по предложению председателя Isamaa утвердят вице-председателей партии и генерального секретаря. В программе также обзор политической ситуации, итоги выборов в Европарламент и другие текущие вопросы.

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