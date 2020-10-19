ФОТО | Лидер EKRE объяснил высказывания Марта Хельме

В понедельник утром Эстонская консервативная народная партия (EKRE) сообщила, что еще до того, как соберется представители коалиционных партий для обсуждения высказываний министра внутренних дел Марта Хельме, пресс-конференцию на эту тему даст руководитель партии Март Хельме.
Напомним, что скандал вокруг интервью Марта Хельме телерадиокомпании Deutche Welle вспыхнул в пятницу. Министр внутренних дел в ходе интервью заявил, что живущие в Эстонии геи могли бы поехать жить в Швеции, так как там к ним относятся толерантно.
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