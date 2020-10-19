ФОТО | Лидер EKRE: без Марта Хельме партия в правительстве не останется

Пресс-конференцию Мартин Хельме начал с того, что сказал: если для кого-то является сюрпризом, что EKRE выступает за основные традиционные ценности, то тот живет вчерашним днем. "Это даже не обсуждается, чтобы либералы предписывали нам - о чем, как и кому мы должны говорить".

Руководитель EKRE выразил сожаление, что партнер по коалиции - Центристская партия - осудила слова министра внутренних дел. "Это новое, что наш коалиционный партнер нападает нас из-за спины в том, что является нашим самым основным ценностным вопросом".

Председатель консерваторов добавил, что вопрос не в том, доверяет ли премьер-министр Юри Ратас партии EKRE, а в том, доверяет ли партия премьер-министру.

Хельме-младший также подчеркнул, что EKRE готова продолжать работу в коалиции, но не такой ценой, чтобы менять свои ценности или более мягко о них заявлять. То, будет ли коалиция разрушена, по словам Мартина Хельме, - решать Центристской партии.

Хельме заявил, что EKRE без Марта Хельме в коалицию входить не будет и выйдет из правительства.

Говоря о критике сексуальных меньшинств со стороны Марта Хельме, Мартин Хельме сказал, что слова министра неправильно истолковали. Он еще раз подчеркнул, что партии EKRE отказывают в праве иметь свое мнение.

В заключение Мартин Хельме отметил, что у всех трех коалиционных партий есть желание двигаться вперед.

Напомним, что скандал вокруг интервью Марта Хельме телерадиокомпании Deutche Welle вспыхнул в пятницу. Министр внутренних дел в ходе интервью заявил, что живущие в Эстонии геи могли бы поехать жить в Швецию, так как там к ним относятся толерантно.