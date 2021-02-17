ФОТО | Ледовые площадки в Кристийне приглашают насладиться зимними радостями

”Мы соорудили катки в парке Ряэгу и в микрорайоне Тонди, площадка на улице Маасика стала результатом инициативы местной общины. Так что теперь есть причина разыскать коньки в кладовке и отправиться наслаждаться радостями настоящей зимы. Хотя, разумеется, эти площадки не такие гладкие, как искусственный лед, но кататься вполне можно, однако следует все-таки быть осторожным! К сожалению, проката коньков здесь не нет, зато доступ свободный и бесплатный”, — отметил старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Ледовые площадки в Кристийне:

1. Парк Ряэгу, Нымме теэ, 52;

2. Квартал Лилле, ул.Маасика 2b;

3. Микрорайон Тонди, ул.Сеэби 34.

Расположенный на улице Маасика в квартале Лилле каток был залит по инициативе местного сообщества жителей, MTÜ Lille Asumiselts.

Управа благодарит за помощь в заливе катков наших партнеров — Lilleküla Päästekomando и

AS Tallinna Vesi.

ПАМЯТКА

· Натуральный лёд не может быть идеально гладким, местами имеются неровности!

· Убедитесь, что состояние льда безопасно для катания!

· Соизмеряйте свои силы и возможности при катании.

· Будьте осторожны, обращайте внимание на других катающихся.

· Носите маску и соблюдайте дистанцию в 2 м!

· С 22:00 до 8:00 просим соблюдать ночной покой!

· Не бросайте мусор и не портите лёд!

· Во время катания помните, что каждый сам несёт ответственность за собственное здоровье и безопасность!

· В случае происшествий звоните по номеру 112!