ФОТО | Ледовые площадки в Кристийне приглашают насладиться зимними радостями

”Мы соорудили катки в парке Ряэгу и в микрорайоне Тонди, площадка на улице Маасика стала результатом инициативы местной общины. Так что теперь есть причина разыскать коньки в кладовке и отправиться наслаждаться радостями настоящей зимы. Хотя, разумеется, эти площадки не такие гладкие, как искусственный лед, но кататься вполне можно, однако следует все-таки быть осторожным! К сожалению, проката коньков здесь не нет, зато доступ свободный и бесплатный”, — отметил старейшина Кристийне Яанус Рийбе.
Ледовые площадки в Кристийне:
1. Парк Ряэгу, Нымме теэ, 52;
2. Квартал Лилле, ул.Маасика 2b;
3. Микрорайон Тонди, ул.Сеэби 34.
Расположенный на улице Маасика в квартале Лилле каток был залит по инициативе местного сообщества жителей, MTÜ Lille Asumiselts.
Управа благодарит за помощь в заливе катков наших партнеров — Lilleküla Päästekomando и
AS Tallinna Vesi.
ПАМЯТКА
· Натуральный лёд не может быть идеально гладким, местами имеются неровности!
· Убедитесь, что состояние льда безопасно для катания!
· Соизмеряйте свои силы и возможности при катании.
· Будьте осторожны, обращайте внимание на других катающихся.
· Носите маску и соблюдайте дистанцию в 2 м!
· С 22:00 до 8:00 просим соблюдать ночной покой!
· Не бросайте мусор и не портите лёд!
· Во время катания помните, что каждый сам несёт ответственность за собственное здоровье и безопасность!
· В случае происшествий звоните по номеру 112!
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