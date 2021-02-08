ФОТО | "Ледниковый период" в центре Таллинна продлится минимум две недели
Открытая в парке Туви (Суур-Амеэрика, 14а) выставка ледяных скульптур ”Ледниковый период” будет радовать посетителей минимум две недели.
Открытая в парке Туви (Суур-Амеэрика, 14а) выставка ледяных скульптур ”Ледниковый период” будет радовать посетителей минимум две недели.
”В парке Туви были установлены восемь ледяных скульптур обитателей леса и моря. Если обычно на ледяные скульптуры можно только смотреть, то скульптуры в парке Туви рассчитаны и на то, чтобы дети могли на них сидеть и лазить. В некоторых скульптурах спрятаны сюрпризы. Ледяные скульптуры простоят в парке Туви настолько долго, насколько позволит погода, но как минимум две недели”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Автором ледяных скульптур является известный скульптор Карлис Иле, который побеждал на многих международных соревнованиях по созданию скульптур из льда и снега (в Китае, Канаде, США и других странах). На открытии ледяных скульптур с огненным шоу выступили артисты огненного театра Kelfirius.
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