ФОТО | Культурный центр Сальме до и после ремонта

В октябре 2019 началась масштабная реконструкция, которая должна быть завершена к середине августа, а к сентябрю отремонтированные помещения планируется обустроить.
По словам исполняющего обязанности директора культурного центра Сальме Стена Светлякова, строители подтвердили, что опережают график и с большой долей вероятности работы будут завершены раньше срока. ”Проходя по ремонтируемым помещениям пару месяцев назад было сложно представить, какими именно они станут. К сегодняшнему дню можно сказать, что помещения уже приобрели свой постоянный облик, а строительные работы уже идут на уровне отделки. Я очень рад, что несмотря на чрезвычайное положение все партнеры смогли завершить работы в срок. Так как речь идет о сложном и специфическом объекте, то там бок о бок работали специалисты разных сфер — общее строительство, монтаж звукового и осветительного оборудования, камер и многое другое, и было крайне важно, чтобы не возникало сложностей. Если одни работы не удалось бы закончить в срок, то это бы сбило график других работ”, — сказал Светляков.
В ходе реконструкции будет сделан капитальный ремонт лестничных клеток в задней части здания, вместо танцевального зала на третьем этаже будут построены два зала типа BlackBox со звуковым и световым оборудованием, будет продлена сцена в театральной зале и выполнены другие необходимые работы. К сегодняшнему дню износившееся покрытие крыши было заменено на новое. Мелкий ремонт проводится в помещениях на 0, I и II этажах. Ориентировочная стоимость всех работ составляет 4,3 миллиона евро, из которых 2,7 миллиона предусмотрены на строительство.
”Я верю, что реконструкция культурного центра — это только начало возрождения Сальме. Здание обладает огромным потенциалом, это, пожалуй, один из крупнейших культурных центров в Эстонии, занимающий более 7000 квадратных метров. Я очень рад, что в течение следующих трех лет у нас есть постоянный арендатор, Таллиннский городской театр. Театр сможет создать для культурного центра новые возможности, и вместе мы найдем идеи, как его больше раскрыть. Моя задача состоит в том, чтобы в сотрудничестве с местным сообществом, заинтересованными группами, культурными организациями и будущими арендаторами разработать концепцию Таллиннского культурного центра Сальме, которая была бы надежной и подходящей для всех, но в то же время достаточно гибкой и готовой меняться вместе со временем. Мы начнем разрабатывать концепцию осенью 2020 года, и ожидаемая дата ее завершения — декабрь 2021 года ”, — сказал исполняющий обязанности директора Сальме Стен Светляков.
Вице-мэр Таллинна Эха Вырк, курирующая строительство объектов Таллинна, сказала, что техническое состояние здания значительно улучшилось благодаря выполненным в течение года работам, но в культурном центре еще остается площадь, нуждающаяся в ремонте. ”На первом этапе, который скоро будет завершен, мы в основном ремонтируем помещения, которые видны посетителям, чтобы уже можно было устраивать мероприятия в современном доме. Но ещё предстоит еще много работы, чтобы сделать культурный центр более открытым, и город Таллин готов сделать в это свой вклад. Например, на втором этапе мы планируем восстановить помещения бывшего кафе Leelo, которое когда-то находилось в подвале”, — сказала Вырк.
В начале 1980-х кафе Leelo было очень популярным местом среди деятелей культуры, и было известно всему Таллинну. В последние годы помещения бывшего кафе использовались как как складские и база для репетиций. Также помещения бывшего кафе использовали коллективы по интересам культурного центра, а театр Сальме — для малых постановок.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, все жители района получат пользу от реконструкции Сальме. ”Ранее в Культурном центре проводились различные выпускные детских садов и школ, а также конкурсы чтецов, но теперь их можно проводить в гораздо лучших условиях”, — сказал Ярвелайд.
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