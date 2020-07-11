ФОТО | Культурный центр Сальме до и после ремонта

По словам исполняющего обязанности директора культурного центра Сальме Стена Светлякова, строители подтвердили, что опережают график и с большой долей вероятности работы будут завершены раньше срока. ”Проходя по ремонтируемым помещениям пару месяцев назад было сложно представить, какими именно они станут. К сегодняшнему дню можно сказать, что помещения уже приобрели свой постоянный облик, а строительные работы уже идут на уровне отделки. Я очень рад, что несмотря на чрезвычайное положение все партнеры смогли завершить работы в срок. Так как речь идет о сложном и специфическом объекте, то там бок о бок работали специалисты разных сфер — общее строительство, монтаж звукового и осветительного оборудования, камер и многое другое, и было крайне важно, чтобы не возникало сложностей. Если одни работы не удалось бы закончить в срок, то это бы сбило график других работ”, — сказал Светляков.

В ходе реконструкции будет сделан капитальный ремонт лестничных клеток в задней части здания, вместо танцевального зала на третьем этаже будут построены два зала типа BlackBox со звуковым и световым оборудованием, будет продлена сцена в театральной зале и выполнены другие необходимые работы. К сегодняшнему дню износившееся покрытие крыши было заменено на новое. Мелкий ремонт проводится в помещениях на 0, I и II этажах. Ориентировочная стоимость всех работ составляет 4,3 миллиона евро, из которых 2,7 миллиона предусмотрены на строительство.

”Я верю, что реконструкция культурного центра — это только начало возрождения Сальме. Здание обладает огромным потенциалом, это, пожалуй, один из крупнейших культурных центров в Эстонии, занимающий более 7000 квадратных метров. Я очень рад, что в течение следующих трех лет у нас есть постоянный арендатор, Таллиннский городской театр. Театр сможет создать для культурного центра новые возможности, и вместе мы найдем идеи, как его больше раскрыть. Моя задача состоит в том, чтобы в сотрудничестве с местным сообществом, заинтересованными группами, культурными организациями и будущими арендаторами разработать концепцию Таллиннского культурного центра Сальме, которая была бы надежной и подходящей для всех, но в то же время достаточно гибкой и готовой меняться вместе со временем. Мы начнем разрабатывать концепцию осенью 2020 года, и ожидаемая дата ее завершения — декабрь 2021 года ”, — сказал исполняющий обязанности директора Сальме Стен Светляков.