20.08.2019, 17:52

ФОТО: Кто, с кем, в чем? В Розовом саду прошел прием президента Кальюлайд в честь Дня восстановления независимости

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rus.delfi.ee
EST 3
Galerii: 369 pilti
Foto: Scanpix

20 августа Эстони я празднует восстановление независимости. По этому случаю в Розовом саду дворца Кадриорг начался прием президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Кто пришел? Как проходит праздник? Смотрите на фото и прямой трансляции с торжества.

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