20.08.2019, 17:52
ФОТО: Кто, с кем, в чем? В Розовом саду прошел прием президента Кальюлайд в честь Дня восстановления независимости(80)
20 августа Эстони я празднует восстановление независимости. По этому случаю в Розовом саду дворца Кадриорг начался прием президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Кто пришел? Как проходит праздник? Смотрите на фото и прямой трансляции с торжества.
Медведь загрыз в Канаде известного композитора Готье
Симоньян опубликовала свой неутешительный диагноз
СМИ узнали, зачем на горевшей подлодке были офицеры
Власти Финляндии сократят подоходные налоги для части населения