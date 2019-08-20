20.08.2019, 17:52
ФОТО: Кто, с кем, в чем? Прием президента Кальюлайд в честь Дня восстановления независимости в Розовом саду(73)
20 августа Эстони я празднует восстановление независимости. По этому случаю в Розовом саду дворца Кадриорг начался прием президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Кто пришел? Как проходит праздник? Смотрите на фото и прямой трансляции с торжества.
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