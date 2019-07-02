ФОТО: Кристофер Нолан посетил Эстонский музей кино и пришел в восторг

Голливудский режиссер Кристофер Нолан, снимающий в Эстонии блокбастер, решил посетить Эстонский музей кино в Маарьямяэ.
Он сделал и запись в книге для отзывов. ”Потрясающий музей! (What a fantastic museum — анг.)”, — написал Нолан.
В музее отмечают, что заранее не знали о приезде знаменитости.
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