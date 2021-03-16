ФОТО | Красота! В пешеходных туннелях Хааберсти появилась интерактивная подсветка

По словам вице-мэра Калле Кландорфа перекрёсток Хааберсти — одна из важнейших дорожных развязок города, освещение играет в проекте важную роль, делает объект более современным и экономичным, а также украшает район. ”В прошлом году на виадуке Рокка аль Маре было создано динамическое освещение, которое даёт возможность менять освещение виадука к различным знаменательным датам. Теперь в пешеходных туннелях также есть интерактивная подсветка. В туннелях использован ультрасовременный подход к освещению. Готовый проект выглядит очень привлекательным и современным",- сказал Кландорф.

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова, освещение в туннелях делает их визуально привлекательными и уникальными в своем роде. ”Интерактивное освещение копирует движение человека в туннеле и меняет цвет в зависимости от скорости пешехода. Это в свою очередь даёт возможность создавать в туннелях необычные световые решения”, — объяснил заместитель старейшины.

”Во избежание случаев вандализма и повышения безопасности, в туннелях установлены камеры наблюдения, изображения с которых поступают в центр охраны департамента Полиции и погранохраны.

Решение по интерактивной подсветке был спроектировано фирмой Arhitekt Must OÜ, чьё решение была признано лучшим на проводимом департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства конкурсе идей. Строительные работы осуществила фирма AS Elektritsentrum.

Работы по созданию интерактивного светового решения пешеходных туннелей на дорожной развязке Хааберсти осуществили в рамках проекта по реконструкции перекрёстка Хааберсти и финансировались из средств структурных фондов ЕС. Работы прошли по заказу департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.