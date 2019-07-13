ФОТО: Красота! В эти выходные Хаапсалу заполнили американские автомобили

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American Beauty Car Show 2019 Foto: Liisa Addi

На этих выходных в Хаапсалу проходит American Beauty Car Show — крупнейшая выставка американских автомобилей в странах Балтии. Накануне город наводнили американские красавицы и их поклонники.