13.07.2019, 13:30
ФОТО: Красота! В эти выходные Хаапсалу заполнили американские автомобили
На этих выходных в Хаапсалу проходит American Beauty Car Show — крупнейшая выставка американских автомобилей в странах Балтии. Накануне город наводнили американские красавицы и их поклонники.
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