ФОТО: Красиво или слишком пестро? В Тарту раскрасили жилые здания

Несколько жилых домов в Тарту получили масштабные картины на своих стенах в рамках проекта SmartEnCity.
Например, красивые картины получил дома по адресу Киви, 40a, Тийги, 8, Пеплери, 10 и 12, а также Равила, 58.
Несколько жилых домов в Тарту получили масштабные картины на своих стенах в рамках проекта SmartEnCity.
Например, красивые картины получил дома по адресу Киви, 40a, Тийги, 8, Пеплери, 10 и 12, а также Равила, 58.
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