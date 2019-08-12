12.08.2019, 21:40

ФОТО: Красиво или слишком пестро? В Тарту раскрасили жилые здания

 (11)
rus.delfi.ee
EST 15
Galerii: 28 pilti
Seinamaalingud Tartus - Kivi 40a Foto: Argo Ingver

Несколько жилых домов в Тарту получили масштабные картины на своих стенах в рамках проекта SmartEnCity.

Например, красивые картины получил дома по адресу Киви, 40a, Тийги, 8, Пеплери, 10 и 12, а также Равила, 58.

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