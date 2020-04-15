ФОТО | Коронакризис бьет не только по людям: служебных собак сократили и отправили в приют

В Таллиннском приюте для животных ждут новых хозяев коллеги Рекс и Пират, которые до всей истории с пандемией коронавируса и введения чрезвычайного положения, выполняли почетные сторожевые обязанности на территории одного предприятия.
Из-за вызванного коронавирусом кризиса и чрезвычайного положения многим предприятиям пришлось урезать затраты или вовсе закрыться. К сожалению, такая судьба постигла и предприятие, где наряду с людьми несли службу два четвероногих сотрудника — Рекс и Пират.
Рекс — на верхнем фото, Пират — на нижнем.
Теперь Таллиннский приют для животных ищет для сокращенных собак новый дом, где они бы могли достойно провести пенсию.
Если вы хотите взять Рекса или Пирата в новый дом, то позвоните по номеру 5141431, так как на время чрезвычайного положения приюты закрыты для посещения.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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