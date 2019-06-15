ФОТО: Королева Дании открыла выставку и Сад датской королевы

Сад датской королевы — совместный проект Таллинна и датского посольства в Эстонии. Датский институт культуры и Датско-Эстонская торговая палата подарили Таллинну 800 саженцев роз и восемь парковых скамеек в классическом копенгагенском стиле. Город взял на себя реконструкцию всего Комендантского сада и высадку саженцев роз.

"Этот сад будет олицетворять датско-эстонские отношения, нашу общею историю и будет напоминать о визите Ее Величества", — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт, выразивший также надежду, что Таллинн справиться с уходом за розами и получит еще одно символическое место, которое приятно будет посещать и таллинцам, и туристам. Мэр поздравил горожан с 800-летием первого письменного упоминания Таллинна и подчеркнул, что богатая история обогащает и будущее нашей столицы.

К открытию выставки "Даннеброг и Эстония. 1219-2019" приурочено подготовленное в сотрудничестве с Институтом Эстонии издание "Даннеброг 800. История Дании и Эстонии" (”Dannebrog 800. Taani ja Eesti lugu”).