ФОТО: Королева Дании Маргрете II прибыла в Таллинн на роскошной яхте

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Сегодня и завтра в Эстонии находится королева Дании Маргрете II, которая приехала сюда отпраздновать 800-ый день рождения датского флага.