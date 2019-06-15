ФОТО: Королева Дании Маргрете II прибыла в Таллинн на роскошной яхте

Сегодня и завтра в Эстонии находится королева Дании Маргрете II, которая приехала сюда отпраздновать 800-ый день рождения датского флага.
В Летной гавани королеву встретила президент Керсти Кальюлайд. Вместе они откроют выставку Даннеброг — флаг, опустившийся с небес. Искусство Золотого века Дании”. Вечером Кальюлайд пригласила королеву на праздничный ужин в центр Арво Пярта.
Завтра королева посетит богослужение в Домском соборе.
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