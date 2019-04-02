ФОТО: Король Бельгии встретился в Тапа с несущими там службу военными

Сегодня после обеда король Бельгии Филипп посетил несущих в Тапа военную службу солдат подразделения НАТО, чтобы поблагодарить их за службу и получить представление о деятельности подразделения в Эстонии, сообщает Министерство обороны.
Во время визита короля Бельгии сопровождали министр иностранных дел и обороны Дидье Рейндерс и министр обороны Эстонии Юри Луйк.
По словам министра обороны Юри Луйка, военное сотрудничество между союзниками крайне важно, однако также важно и то, чтобы между союзниками были тесные взаимоотношения и в других областях, т.к. тогда мы лучше сможем осознать ценности, которые защищаем.
Утром во дворце Кадриорг в рамках трёхсторонней встречи министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером и министром обороны Юри Луйком обсуждали вопросы сотрудничества в обороне, а также возможности более тесного сотрудничества в области э-управления и цифровой техники.
”Мы рады, что дружественные отношения между Эстонией и Бельгией в последние годы ещё больше укрепились. Мы приветствуем имеющийся со стороны Бельгии интерес к эстонским разработкам в области э-государства и несомненно были бы рады принять участие в совместных проектах с Бельгией” — заявил министр иностранных дел Свен Миксер.
Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся будущего Европейского союза и опыт Бельгии в Совете Безопасности ООН — Бельгия избрана непостоянным членом Совета Безопасности на двухлетний период 2019-2020 гг. Эстония претендует на место непостоянного члена Совета Безопасности на 2020-2021 гг. Также в ходе визита гости посетили представительский центр Эстонского э-государства.
В настоящий момент в расположенной в Тапа группе войск НАТО несут службу около 800 солдат Соединённого Королевства и около 250 солдат из Бельгии. Эстония имеет с Бельгией тесное сотрудничество в области обороны — подразделение противовоздушной обороны Бельгии регулярно принимало участие в весенних крупномасштабных учениях, также бельгийцы неоднократно принимали участие в воздушном патрулировании самолётами НАТО, в том числе и в 2016 и 2017 годах в Эмари.