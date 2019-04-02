ФОТО: Король Бельгии встретился в Тапа с несущими там службу военными

Во время визита короля Бельгии сопровождали министр иностранных дел и обороны Дидье Рейндерс и министр обороны Эстонии Юри Луйк.

По словам министра обороны Юри Луйка, военное сотрудничество между союзниками крайне важно, однако также важно и то, чтобы между союзниками были тесные взаимоотношения и в других областях, т.к. тогда мы лучше сможем осознать ценности, которые защищаем.

Утром во дворце Кадриорг в рамках трёхсторонней встречи министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером и министром обороны Юри Луйком обсуждали вопросы сотрудничества в обороне, а также возможности более тесного сотрудничества в области э-управления и цифровой техники.

”Мы рады, что дружественные отношения между Эстонией и Бельгией в последние годы ещё больше укрепились. Мы приветствуем имеющийся со стороны Бельгии интерес к эстонским разработкам в области э-государства и несомненно были бы рады принять участие в совместных проектах с Бельгией” — заявил министр иностранных дел Свен Миксер.