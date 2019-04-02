02.04.2019, 14:31
ФОТО: Король Бельгии Филипп встретился в Кадриорге с Керсти Кальюлайд
Король Бельгии Филипп сегодня впервые за время своего правления находится с визитом в Эстонии. В Кадриорге он встретился с президентом Керсти Кальюлайд.
Король Бельгии Филипп сегодня впервые за время своего правления находится с визитом в Эстонии. В Кадриорге он встретился с президентом Керсти Кальюлайд.
В Кадриорге также состоялась трехсторонняя встреча сопровождающего короля министра иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерса, министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера и министра обороны Эстонии Юри Луйка.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.