ФОТО: Король Бельгии Филипп встретился в Кадриорге с Керсти Кальюлайд

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Король Бельгии Филипп сегодня впервые за время своего правления находится с визитом в Эстонии. В Кадриорге он встретился с президентом Керсти Кальюлайд.