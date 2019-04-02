02.04.2019, 14:31

ФОТО: Король Бельгии Филипп встретился в Кадриорге с Керсти Кальюлайд


rus.delfi.ee
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Galerii: 19 pilti
Foto: Madis Veltman

Король Бельгии Филипп сегодня впервые за время своего правления находится с визитом в Эстонии. В Кадриорге он встретился с президентом Керсти Кальюлайд.

В Кадриорге также состоялась трехсторонняя встреча сопровождающего короля министра иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерса, министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера и министра обороны Эстонии Юри Луйка.

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