ФОТО | Концерт и ярмарка "Осень в Хааберсти" собрали тысячи зрителей

Старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что на концерте выступили лучшие артисты. ”Друг за другом на сцену выходили духовой оркестр Kutter, Synne Valtri Band, Уку Сувистэ, ансамбль Laine и концерт завершил ансамбль Smilers. Подытожил концерт красочный фейерверк”, — сказал старейшина.

Старейшина продолжил, что помимо концерта вокруг пруда на протяжении всего дня проходила и осеyняя ярмарка. ”В этот раз среди 108 продавцов был огромный выбор различного товара, где каждый мог найти себе что-нибудь по душе”.

”Позитивная обратная связь и искренняя благодарность жителей вдохновляет нас проводить такие мероприятия и впредь”, — закончил Ханимяги.