ФОТО | Комментарии на Delfi легли в основу представления! Смотрите, кто пришел на "Анонимную тоску"

Зрителям были представлены комментарии, оставленные в Delfi за последние 20 лет, в сопровождении музыки, специально написанной только для этого вечера. Прозвучали взлеты и поражения, упущенные возможности и мимолетные радости, тоска и грусть. Веэрпалу! Бронзовая ночь! Авиасообщение! Другой эстонец! Леннарт Мери! Братья Войтка! Как здорово жить в собственной стране! Эстонцев во всем мире — как капля в море! Эстония, ты еще жива!

"Главным, что побудило нас все это затеять, является, несомненно, исходный материал, т.е. искренность комментариев в Delfi во всей своей боли и очаровании, — сказал один из авторов музыки Марти Тярн. — Такая шкала экстремальности эмоций является одновременно захватывающей и тревожащей. Экстремальная ненависть и полное жизни ликование!" Эрки Пярноя добавил: "Следует отметить, что озвучивание столь объемного текста было для нас в новинку, и это послужило отличным вызовом. Мы уже с интересом ждем комментариев в Delfi, которые вызовет появление этой новости".