10.10.2019, 14:50

ФОТО | Комиссия Рийгикогу решила, что Рейтельманн войдет в делегацию Эстонии в ПАСЕ

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rus.delfi.ee
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Väliskomisjon asub otsustama Reitelmanni kandidatuuri sobivuse üle ENPA kohale Foto: Rauno Volmar

Комиссия Рийгикогу по иностранным делам сегодня в 14 часов собралась, чтобы решить, может ли входить в делегацию Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат от EKRE Урмас Рейтельманн. Для решения вопроса потребовалось более чем полтора часа. Поскольку кандидатуру Рейтельманна поддержала депутаты коалиция, то вопрос решили для Рейтельманна положительно.

В пользу коалиции говорило то обстоятельство, что вице-председатель комиссии, реформист Марко Михкельсон находится в командировке в Берлине и не может участвовать в заседании.

До сих пор в комиссии было 12 членов, из них шесть депутатов от коалиции и шесть от оппозиции. Но во вторник центристка Сирет Котка-Репински сообщила об уходе из комиссии по сельской жизни и вступлении в комиссию по иностранным делам. Это означает, что в комиссии по иностранным делам теперь 13 членов и перевес у коалиции.

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Сегодняшнее голосование так и завершилось со счетом 7-6. Еще вчера Михаил Лотман ("Отечество") сомневался, стоит ли поддерживать Рейтельманна, но, как показало голосование, он в итоге поддержал товарищей по коалиции.

Напомним, что на пике миграционного кризиса в 2015 году тогда занимавшийся организацией связей с общественностью Кайтселийта Рейтельманн высказался в социальной сети и сообщил, что в Европу прибывают не беженцы, а "грязь" и "человеческий мусор".

"В Эстонии паразитируют 300 000 тибл, которые здесь не адаптировались, как можно сделать людьми эти миллионы рвущихся сюда ленивых тараканов?" — спрашивал сегодняшний депутат Рийгикогу в опубликованном тогда в Facebook комментарии, за который пришлось расплачиваться как Кайтселийту, так и членам правительства.

Поскольку ПАСЕ занимается правами человека и защитой демократии, то кандидатура Рейтельманна вызвала как в самой комиссии, так и у общественности неоднозначную реакцию.

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