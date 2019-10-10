ФОТО | Комиссия Рийгикогу решила, что Рейтельманн войдет в делегацию Эстонии в ПАСЕ

В пользу коалиции говорило то обстоятельство, что вице-председатель комиссии, реформист Марко Михкельсон находится в командировке в Берлине и не может участвовать в заседании.

До сих пор в комиссии было 12 членов, из них шесть депутатов от коалиции и шесть от оппозиции. Но во вторник центристка Сирет Котка-Репински сообщила об уходе из комиссии по сельской жизни и вступлении в комиссию по иностранным делам. Это означает, что в комиссии по иностранным делам теперь 13 членов и перевес у коалиции.

Сегодняшнее голосование так и завершилось со счетом 7-6. Еще вчера Михаил Лотман ("Отечество") сомневался, стоит ли поддерживать Рейтельманна, но, как показало голосование, он в итоге поддержал товарищей по коалиции.

Напомним, что на пике миграционного кризиса в 2015 году тогда занимавшийся организацией связей с общественностью Кайтселийта Рейтельманн высказался в социальной сети и сообщил, что в Европу прибывают не беженцы, а "грязь" и "человеческий мусор".

"В Эстонии паразитируют 300 000 тибл, которые здесь не адаптировались, как можно сделать людьми эти миллионы рвущихся сюда ленивых тараканов?" — спрашивал сегодняшний депутат Рийгикогу в опубликованном тогда в Facebook комментарии, за который пришлось расплачиваться как Кайтселийту, так и членам правительства.