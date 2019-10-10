ФОТО | Комиссия по иностранным делам решает, войдет ли Рейтельманн в эстонскую делегацию в ПАСЕ

До сих пор в комиссии было 12 членов, из них шесть депутатов от коалиции и шесть от оппозиции. Но во вторник центристка Сирет Котка-Репински сообщила об уходе из комиссии по сельской жизни и вступлении в комиссию по иностранным делам. Это означает, что в комиссии по иностранным делам теперь 13 членов и перевес у коалиции.

Все-таки еще вчера сомневался депутат от коалиции Михаил Лотман (Isamaa), который заверил, что не имеет ничего против кандидатуры Урмаса Рейтельманна, но в решении, голосовать за Рейтельманна или против, он не уверен.