ФОТО | Комиссия по иностранным делам решает, войдет ли Рейтельманн в эстонскую делегацию в ПАСЕ(4)
Комиссия Рийгикогу по иностранным делам сегодня в 14 часов собралась, чтобы решить, может ли входить в делегацию Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат от EKRE Урмас Рейтельманн. В пользу коалиции говорит то обстоятельство, что вице-председатель комиссии, реформист Марко Михкельсон находится в командировке в Берлине и не может участвовать в заседании.
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