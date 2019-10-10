10.10.2019, 14:50

ФОТО | Комиссия по иностранным делам решает, войдет ли Рейтельманн в эстонскую делегацию в ПАСЕ

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rus.delfi.ee
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Väliskomisjon asub otsustama Reitelmanni kandidatuuri sobivuse üle ENPA kohale Foto: Rauno Volmar

Комиссия Рийгикогу по иностранным делам сегодня в 14 часов собралась, чтобы решить, может ли входить в делегацию Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат от EKRE Урмас Рейтельманн. В пользу коалиции говорит то обстоятельство, что вице-председатель комиссии, реформист Марко Михкельсон находится в командировке в Берлине и не может участвовать в заседании.

До сих пор в комиссии было 12 членов, из них шесть депутатов от коалиции и шесть от оппозиции. Но во вторник центристка Сирет Котка-Репински сообщила об уходе из комиссии по сельской жизни и вступлении в комиссию по иностранным делам. Это означает, что в комиссии по иностранным делам теперь 13 членов и перевес у коалиции.

Все-таки еще вчера сомневался депутат от коалиции Михаил Лотман (Isamaa), который заверил, что не имеет ничего против кандидатуры Урмаса Рейтельманна, но в решении, голосовать за Рейтельманна или против, он не уверен.

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