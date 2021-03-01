01.03.2021, 14:33

ФОТО | Командующий Силами обороны Мартин Херем получил звание генерал-лейтенанта

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President annab Martin Heremile üle kindralleitnandi auastmetunnused Foto: Ilmar Saabas

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила сегодня командующему Силами обороны Мартину Херме воинские знаки отличия генерал-лейтенанта.

Приказ о присвоении Херме звания генерал-лейтенанта Кальюлайд подписала 18 февраля, в тот день новые звания получили 171 офицер действительной службы и 80 резервистов.

Херем находится в должности командующего Силами обороны с 5 декабря 2018 года.

Согласно законодательству, офицерские звания военнослужащим Эстонии присваивает по представлению командующего Силами обороны президент ЭР. Звания командующему Силами обороны президент присваивает по представлению министра обороны.

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