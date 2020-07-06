06.07.2020, 09:31

ФОТО | Когда откроют границы для рабочих? Правительство собралось обсудить вопрос иностранной рабочей силы

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Foto: Rauno Volmar

Сегодня в 9 часов началось совещание кабинета правительства, чтобы обсудить допуск иностранной рабочей силы в страну.

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