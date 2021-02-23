ФОТО | Ко Дню независимости многие памятники в центре Таллинна украсили сине-черно-белыми шарфами

Шарфы украшают памятники Яану Поска, Густаву Эрнесаксу, Амандусу Адамсону, Яану Коорту, Вольдемару и Эльфриде Лендер, Марие Ундер, Антону Хансену Таммсааре и Йохану Питке. Также шарфом была украшена скульптура Линды. В акции приняли участие старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм и член Рийгикогу Юри Ратас.

”В центре Таллинна жили многие выдающиеся государственные и культурные деятели. Многим из них установлены памятники, часть из которых мы сегодня украсили сине-черно-белыми шарфами. Эта традиционная акция является символическим выражением благодарности тем людям, которые внесли большой вклад в эстонскую культуру и независимость Эстонии”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Данная традиция берет начало в 2018 году, когда к юбилею Эстонской Республики по всей стране сине-черно-белыми шарфами и шапочками были украшены множество скульптур. В этом году памятники в Кесклинне были украшены шарфами в четвертый раз. Кроме этого, сине-черно-белыми лентами будет украшен и лабиринт на Ратушной площади, который выполнен в виде национального цветка — василька.

По случаю Дня независимости Управа района Кесклинн приглашает всех принять участие в розыгрыше. Для этого нужно сфотографироваться с украшенной шарфом скульптурой и отправить фотографию в Управу. В качестве призов будет разыграна настольная игра „Eesti mälumäng”, а также посещение башни Длинный Герман, экскурсию в которой проведет Юри Ратас. Подробные условия розыгрыша можно найти на страничке Управы района Кесклинн в социальных сетях.

Управа Кесклинна





Управа Кесклинна