ФОТО: "Климатические изменения — это общая проблема". Керсти Кальюлайд прибыла в Антарктиду

В своей речи Кальюлайд затронула проблемы климата. Она отметила, что когда адмирал Беллинсгаузен двести лет назад начинал свой путь, ”море было намного чище и беспокойство о планете Земля намного меньше”, а района полуострова Антарктида является одним из наиболее подверженных глобальному потеплению мест.



Foto: Presidendi Kantselei



”Климатические изменения — это общая проблема всех стран, и решение также нужно искать сообща”, — отметила президент.